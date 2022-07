Wall Street fecha com ligeira subida nos principais índices

Os principais índices de ações dos Estados Unidos fecharam em alta esta quinta-feira, com a marca de automóveis Tesla a servir de alavanca ao mercado depois de apresentar resultados trimestrais mais fortes que o esperado, o que ajudou a compensar uma queda nas ações dos sectores das telecomunicações e energia.

O Dow Jones segue a valorizar para os 31.948,13 pontos, mais 73,29 pontos, ou mais 0,23%; O S&P 500 sobe para os 3.987,87 pontos, mais 27,97 pontos ou mais 0,71%; e o NASDAQ evolui positivamente para os 12.022,67 pontos, mais 125,02 pontos, ou mais 1,05%.

As ações da Tesla subiram enquanto os papéis da AT&T puxavam no sentido contrário pelas ações das telecomunicações depois de a operadora cortar as suas previsões de tesouraria dizendo que alguns assinantes estavam a atrasar os pagamentos das contas. As ações do sector da energia também caíram. A queda dos preços do petróleo atingiu o setor de energia do S&P 500.

O lucro da Tesla beneficiou de um aumento do preço dos seus automóveis, compensando os desafios de produção. “O quadro de lucros talvez tenha sido um pouco melhor do que os investidores temiam”, disse J. Bryant Evans, da Cozad Asset Management, citado pela agência Reuters.

Segundo a Reuters, os investidores continuam a aguardar ansiosamente a reunião da Reserva Federal dos Estados Unidos na próxima semana, quando os seus responsáveis aumentarem previsivelmente as taxas de juros em 75 pontos-base para conter a inflação descontrolada.

Do mesmo modo, e juntando-se aos seus pares globais, o Banco Central Europeu decidiu um aumento de 50 pontos-base na taxa também com o objetivo de controlar a inflação, no que foi o seu primeiro aumento da taxa desde 2011.

A decisão da taxa da Fed na próxima semana será seguida pelos dados cruciais do produto interno bruto (PIB) dos Estados Unidos no segundo trimestre, que provavelmente serão mais uma vez negativos, antecipam os analistas. Se isso acontecer, o país entra oficialmente em recessão.

Por outro lado, o número de norte-americanos inscritos no desemprego subiu para o maior em oito meses, referem os dados mais recentes, o que serviu para aumentar os temores de uma recessão mais profunda e mais demorada que o que se previa há poucos meses.

“Os consumidores estão apenas a começar a reagir a menos dinheiro nos seus bolsos, seja pela redução geral do mercado de trabalho ou pelo aumento das taxas de juros e da inflação”, acrescentou Evans em declarações à Reuters – dando a entender que os problemas podem estar apenas no início.

“Parte dos fortes ganhos das empresas reflete a força dos consumidores no passado, enquanto vemos nos últimos meses uma desaceleração de economia mais ampla, que eventualmente afetará os consumidores”, disse ainda.