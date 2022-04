Wall Street fecha em ligeira queda sessão volátil a abrir mais uma semana de resultados

As bolsas norte-americanas fecharam a primeira sessão da semana no vermelho, depois de muita volatilidade no mercado bolsista e de títulos do Tesouro a abrir uma semana em cheio na vertente dos resultados trimestrais.

O Dow Jones fechou a cair 0,11% para os 34.412,61 pontos, enquanto o Nasdaq recuou 0,14%, fechando com 13.332,36. O S&P 500 fechou sem variação no dia.

A sessão ficou marcada por fortes oscilações, com o S&P 500 a debater-se com um sentido definido durante o dia. O sector bancário fechou com ganhos, depois de o Bank of America ter reportado resultados no primeiro trimestre do ano acima das expectativas, o que impulsionou o título do banco a valorizar 3,46%.

Também o JPMorgan Chase subiu durante o dia, afastando as preocupações dos investidores na sequência dos fracos resultados apresentados na semana anterior, fechando 1,93% acima. O Goldman Sachs acelerou 2,53%, enquanto o Morgan Stanley valorizou 1,91%.

Outro fator a contribuir para os ganhos no sector financeiro foi a subida nas yields dos títulos a dez anos norte-americanos, que renovou máximos de 2018 ao aproximar-se dos 3% na antecâmara de uma muito esperada subida das taxas de juro diretoras pela Fed.

No sector tecnológico, o destaque continua a cair sobre o Twitter, cujo título fechou a ganhar 7,95%, mas ainda longe dos 54,20 dólares (50,26 euros) oferecidos por Elon Musk na sua tentativa de comprar o gigante das redes sociais. Nas restantes cotadas, a Tesla ganhou 1,96%, enquanto a Netflix escorregou 1,51%.