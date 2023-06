A partir de agora, as atenções centram-se na presença do presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, no Congresso, para explicar o estado da economia e a política monetária da Fed para o segundo semestre do ano.

20 Junho 2023, 23h06

A Bolsa de Nova Iorque fechou com quedas moderadas com o Dow Jones a recuar 0,71% para 34.053,9 pontos; o S&P500 a cair 0,47% para 4.388,7 pontos e o tecnológico Nasdaq a descer 0,16% para 13.667,3 pontos, no dia de regresso à atividade após o feriado de segunda-feira. Os índices norte-americanos caem depois de, tanto o S&P 500 como o Nasdaq, terem atingido os níveis mais elevados desde abril de 2022 na passada quinta-feira.

Um dos principais pontos de interesse nesta terça-feira foi a China, depois que o Banco Popular da China (PBoC) ter cortado ligeiramente as taxas de juros para reanimar a economia. Uma medida que não teve o efeito desejado nos mercados, que a consideraram insuficiente.

A partir de agora, as atenções centram-se na presença do presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, no Congresso, para explicar o estado da economia e a política monetária da Fed para o segundo semestre do ano.

O presidente do banco central norte-americano estará na quarta-feira na Câmara dos Representantes e no dia seguinte no Senado para a audição semestral.

Há a expectativa de que destas audições saiam pistas sobre o curso da política monetária.

Os dados económicos do dia foram o número de casas em início de construção nos EUA que aumentou 21,7% em maio o que foi uma surpresas para o mercado.

No panorama empresarial, a Alibaba anunciou uma mudança surpreendente de CEO, sendo que Eddie Wu substituirá Daniel Zhang, que passará a liderar o Alibaba Cloud Intelligence Group como presidente executivo.

Além disso, as ações dos fabricantes de automóveis Tesla e Rivian subiram após o acordo que dará à Rivian acesso à rede Supercharger da Tesla nos EUA e no Canadá.

Noutros mercados, o crude West Texas desceu 1,16% (70,95 dólares) e o Brent perdeu 0,11% (76,01 dólares).

O euro desvaloriza 0,09% para 1,0912 dólares.