31 Agosto 2023, 20h11

A bolsa de Nova Iorque fechou a sessão desta quinta-feira, 31 de agosto, com um sentimento misto provocado pelos dados da inflação que reforçam a probabilidade da Reserva Federal pressionar o botão de pausa nas taxas de juro na reunião de política monetária do próximo mês.

No fim da sessão, o S&P 500 desceu 0,16%, para 4,507.43 pontos, o tecnológico Nasda valorizou 0,11%, para 14,034.97 pontos, e o industrial Dow Jones diminuiu 0,48%, para 34,721.91 pontos.

As ações europeias reverteram os ganhos anteriores, fechando em baixa, uma vez que a queda das ações de consumo básico e de luxo compensaram os ganhos nos sectores financeiro e imobiliário.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro caíram um pouco nas negociações depois dos dados reforçarem as expectativas de que a Fed manterá as taxas de juros estáveis ​​em setembro.

Os preços do petróleo dispararam, impulsionados por uma crise dos EUA. redução de estoques e cortes de produção pelo grupo OPEP+ de nações produtoras de petróleo.