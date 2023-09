O Dow Jones perdeu 0,22% para 34.440,88 pontos, S&P 500 recuou 0,94% para 4.402,08 pontos, e o tecnológico Nasdaq perdeu 1,53% para 13.469,13 pontos.

20 Setembro 2023, 21h28

A bolsa de Nova Iorque encerrou sessão, desta quinta-feira, em terreno negativo depois do anúncio da Fed.

O Dow Jones perdeu 0,22% para 34.440,88 pontos, S&P 500 recuou 0,94% para 4.402,08 pontos, e o tecnológico Nasdaq perdeu 1,53% para 13.469,13 pontos.

Os índices começaram o dia em terreno positivo, mas depois do anúncio da Fed de que vai manter o juros inalterados. A decisão era já largamente esperada, com o mercado a atribuir 99% de probabilidade e perspetivando que o pico dos juros esteja já alcançado no atual nível de 5,25% a 5,5%.

Ainda assim, o banco central admite nova subida este ano, enquanto possíveis cortes no próximo ficam mais distantes.