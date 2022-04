Wall Street fecha mista. Netflix perde 50 mil milhões de valor de mercado

A bolsa de Nova Iorque fechou a sessão desta quarta-feira em terreno misto, num dia em que a Reserva Federal publicou o seu ‘Livro Beige’ com a indicação de que a maior economia tem estado a crescer, mas a inflação mostra poucos sinais de redução nos “próximos meses”.

Em Wall Street, o índice industrial Dow Jones subiu 0,71% para os 35.161,06 pontos, o financeiro S&P 500 deslizou 0,06%, para os 4.459,45 pontos, e o tecnológico Nasdaq perdeu 1,22% para os 13.453,07 pontos. Por sua vez, o Russell 2000 valorizou 0,38% para os 2.038,45 pontos.

A Netflix foi o maior destaque de hoje, porque ontem reportou uma perda de 200 mil assinantes durante o primeiro trimestre, quando esperava conquistar mais 2,5 milhões subscrições. As ações da empresa de streaming de televisão, que teve receitas de 7,87 mil milhões de dólares (aproximadamente 7,26 mil milhões de euros) afundaram 35,12% para 226,19 dólares, o que equivaleu a uma perde de valor de mercado de 50 mil milhões de dólares (46 mil milhões de euros).

“A suspensão dos serviços da Netflix na Rússia é dos principais motivos por detrás das quedas no número de assinantes. A empresa estima que resultou numa queda de 700 mil subscritores. Os lucros caíram quase 10% para 1,5 mil milhões de dólares [1,4 mil milhões de euros], de 1,7 mil milhões no trimestre anterior”, explicaram os analistas da XTB, numa nota de mercado.

Já os títulos da Tesla, que publica as contas daqui a pouco, tombaram 4,96% para 977,20 dólares.

“A tensão na frente geopolítica aumenta, devido a uma nova ofensiva russa, as revisões do PIB são claramente em baixa e os bancos centrais aceleram a sua retirada de estímulos para combater a inflação. Neste contexto, só os resultados podem alterar o tom das bolsas. Nos Estados Unidos, os da Netflix reduzem o otimismo, quando das 53 empresas publicadas 75% bateram expetativas”, referiram os analistas do Bankinter, em research.

Nas matérias-primas, o destaque mantém-se no ‘ouro negro’, que sobe menos de 1%, um dia após desvalorizar mais de 5%. O preço do WTI, produzido no Texas, soma 0,49% para os 102,55 dólares por barril, enquanto a cotação do barril de Brent avança 0,06% para os 107,31 dólares por barril.

Quanto ao mercado cambial, o euro está a apreciar 0,61% para os 1,0852 dólares, enquanto a libra esterlina avança 0,52% face à moeda dos Estados Unidos, para os 1,3064 dólares.

“O alívio das yields de dívida soberana mesmo depois de se ter ficado a saber que os preços no produtor alemão dispararam mais de 30% em março, alimentando receios de maiores pressões inflacionistas, trouxe alguma tranquilidade”, comentou Ramiro Loureiro, trader do Millennium bcp.