Wall Street fecha misto à espera dos dados da inflação em abril

A bolsa de Nova Iorque fechou a sessão desta terça-feira em terreno misto, com o Dow Jones a destoar pelo quarto dia. Os investidores aguardam a divulgação dos dados do Índice de Preços no Consumidor dos Estados Unidos em abril, que vêm a público amanhã e deverão ficar ligeiramente abaixo dos 8,5% de março, sinalizando que a inflação atingiu o pico.

Em Wall Street, o índice industrial Dow Jones perdeu 0,26% para os 32.160,74 pontos, o financeiro S&P 500 subiu 0,25%, para os 4.001,05 pontos, e o tecnológico Nasdaq – que no mês passado teve o seu pior desempenho mensal desde 2008 – somou 0,98% para os 11.737,67 pontos. Por sua vez, o Russell 2000 valorizou 0,26% para os 1.761,25 pontos.

“Além da recuperação da cotação de algumas empresas que foram muito castigadas no sell-off de ontem há algum flow empresarial a merecer atenção. A Sysco [que aumentou o outlook] e a Microchip [que superou as previsões dos analistas com uma receita recorde de 1,8 mil milhões de dólares no último trimestre] mostram-se animadas”, comentou Ramiro Loureiro, trader do Millennium bcp, numa nota de mercado.

Por outro lado, a empresa das famosas bicicletas estáticas Peloton tombou 8,70% para 12,90 dólares ao reportar perdas de 757,1 milhões de dólares (719 milhões de euros). As ações da Upstart – a tecnológica de San Mateo que é intermediária de crédito – também caíram a pique (-56,42% para 33,61 dólares) na sequência de ter cortado o outlook para este ano, antecipando agora uma receita de 1,25 mil milhões de dólares.

Nas matérias-primas, o ‘ouro negro’ tomba mais de 3%. O preço do WTI, produzido no Texas, recua 3,11% para os 99,88 dólares por barril, enquanto a cotação do barril de Brent cai 3,39% para os 102,45 dólares por barril.

Quanto ao mercado cambial, o euro está a depreciar 0,23% para os 1,0531 dólares, enquanto a libra esterlina cai 0,08% face à moeda dos Estados Unidos, para os 1,2321 dólares.