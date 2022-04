Wall Street fecha no vermelho depois de Fed sinalizar arranque em maio da redução de ativos

Os principais índices de Wall Street fecharam hoje em terreno negativo, impactados pelo sinal por parte da reserva federal norte-americana que a redução de ativos no balanço arranca em maio. Com a retirada de estímulos à economia dos EUA, a Fed espera travar a escalada da inflação.

O índice tecnológico Nasdaq recuou 2,26% para 14.204,17 pontos, com o industrial Dow Jones a descer 0,80% para 34.641,18 pontos e o financeiro Standard and Poor’s 500 a perder 1,26% para 4.525,12 pontos.

A queda dos principais índices de Wall Street acontece depois de a governadora da Reserva Federal Lael Brainard sinalizou esta terça-feira que a redução do balanço da autoridade monetária norte-americana poderá arrancar já em maio, além de ter sublinhado a necessidade de lidar com a elevada inflação que se faz sentir atualmente na maior economia do mundo.

Brainard, que costuma ter uma postura pouco agressiva e favorecendo taxas de juro baixas, reconheceu esta terça-feira que a inflação está “demasiado elevada e sujeita a riscos” que a podem aumentar ainda mais, pelo que urge uma tomada de posição da Fed para lidar com a situação. Na leitura mais recente do indicador relativo à variação de preços, este subiu até aos 7,9%, um valor não visto desde 1982.

“O Comité continuará a apertar a política monetária metodicamente e através de uma série de aumentos das taxas de juro e pelo arranque da redução dos ativos no balanço a um ritmo elevado a partir da próxima reunião de maio”, afirmou Brainard num discurso virtual para um encontro organizado pela Fed de Minneapolis. Este ritmo será “consideravelmente” mais elevado do que entre 2017 e 2019, quando o organismo permitiu reduções de 50 mil milhões de dólares (45,73 mil milhões de euros) mensais.

A governadora, que aguarda a confirmação do Senado para a sua indicação como vice-presidente da Reserva Federal, argumentou ainda que a invasão da Ucrânia irá contribuir para a subida da inflação através do aumento do preço das matérias-primas, apelidando o conflito como “um sismo geopolítico”. Ainda assim, o abrandamento do crescimento global, a diminuição dos gastos públicos federais e a maior oferta de trabalho podem contrabalançar este efeito, projeta.

A autoridade monetária norte-americana já subiu as taxas de juro diretoras este ano, que se situam agora no intervalo de 0,25% a 0,50% depois da subida de março. A expectativa passa agora por um aumento de 1,5 pontos percentuais (p.p.) até ao final do ano, o que deixaria o indicador na casa dos 2%.

Em abril, a Fed subiu a taxa diretora pela primeira vez em mais de três anos. Na quarta-feira vão ser divulgadas as atas da reserva federal norte-americana relativas à reunião de março.