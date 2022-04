Wall Street: investidores assustados com a Reserva Federal

Os principais índices de ações do lado de lá do oceano recuperaram no fecho do mercado – ao mesmo tempo que os rendimentos de referência do Tesouro dos Estados Unidos subiram – com os investidores a manterem-se desconfortáveis, segundo os analistas, por causa da Reserva Federal (FED) continuar a debitar evidências de aumento das taxas de juro.

Um responsável da FED disse esta quinta-feira que a próxima mexida nas taxas devia ser ‘violenta’ para combater o crescimento da inflação, o que ‘inflacionou’ os temores que rondam os mercados há várias semanas consecutivas.

As atas divulgadas na passada quarta-feira da reunião de março da FED reforçaram as preocupações com a inflação. Comentários no início desta semana do governador da FED, Lael Brainard, alimentaram as expectativas de uma retirada mais rápida dos estímulos ao crescimento.

Por seu turno, o presidente da FED de St. Louis, James Bullard, eleito este ano para o Comité Federal de Mercados e um conhecido radical em questões monetárias, acrescentou a essas opiniões que a Reserva Federal “continua atrasada na luta contra a inflação, apesar dos aumentos nas taxas de hipoteca e rendimentos de títulos do governo”. Isso bastou para os investidores entrarem em pânico – ou manterem o pânico que os vem afetando.

“A FED apresentou os seus planos com bastante clareza para que os mercados possam planear as suas ações sabendo o que está por vir”, disse Juan Perez, da Monex, citado pela agência Reuters. Ou, por outras palavras, Perez queria dizer que os investidores há já muito que sabem o que os espera, e não vale a pena terem qualquer esperança que o banco central venha a atuar de outra forma senão aquela que já se fartou de sinalizar.

O Dow Jones Industrial Average atingiu 34.618,31, mais 0,35%; o S&P 500 atingiu 4.501,95 pontos, mais 0,46%; e o Nasdaq Composite subiu 13.978,17 pontos, ou 0,64%, .

Os rendimentos do Tesouro a dez anos, referência para o custo dos empréstimos globais, subiram cerca de 20 pontos base este mês, somando-se a um aumento de 50 pontos em março. Os rendimentos de prazos mais curtos, mais sensíveis às expectativas de taxas de juros, subiram ainda mais.

Entretanto, em termos de pedidos de subsídio de desemprego, cerca de 166 mil norte-americanos inscreveram-se para o obterem na semana que terminou a 2 de abril, em comparação com os 202 mil pedidos registados na semana anterior. Os dados desta quinta-feira ficaram muito abaixo das expectativas do mercado, que apontavam para 200 mil pedidos de subsídio de desemprego.

Mas, ao contrário, o s pedidos contínuos, cujos números sofrem o atraso de uma semana, subiram de 1,307 milhões na semana anterior para 1,523 milhões, enquanto que os analistas esperavam uma subida para perto dos 1,311 milhões.