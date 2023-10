O índice Dow Jones perde 0,20% para 33,062.44 pontos, o S&P500 recua 0,18% para 4,216.68 pontos e o Nasdaq desce 0,23% para 12,954.87 pontos.

23 Outubro 2023, 15h21

A bolsa de Nova Iorque iniciou a primeira sessão da semana a negociar em terreno negativo.

O índice Dow Jones perde 0,20% para 33.062,44 pontos, o S&P500 recua 0,18% para 4.216,68 pontos e o Nasdaq desce 0,23% para 12.954,87 pontos no início da negociação.

O analista de mercados do Millennium Investment Banking, Ramiro Loureiro, destaca que “Wall Street arranca em baixa, prolongando as quedas da semana passada.

“A subida das yields de dívida soberana nos EUA continua a castigar o sentimento na bolsa de Nova Iorque, em resposta aos receios de que maiores pressões inflacionistas derivadas do aumento dos preços do petróleo face aos conflitos em Israel possam prolongar a política monetária agressiva da Fed no que respeita às taxas de juro. A taxa das obrigações norte-americanas a dez anos já chegou hoje a exceder os 5% pela primeira vez desde meados de 2007, momentos que antecederam a crise financeira”, explica o especialista.

“No seio empresarial as empresas ligadas às criptomoedas, como Marathon Digital, Riot Platforms ou Microstrategy, voltam a ser animadas pela ultrapassagem da Bitcoin aos $30.000. A Farfetch é impulsionada pela luz verde da Comissão Europeia para aquisição de uma posição numa unidade da Richemont. A Pinterest reflete um upgrade. Do lado negativo de notar o tombo da FMC em reação ao corte de Outlook, a descida da Okta após ter sido alvo de ataque informático e de um downgrade”, salienta Ramiro Loureiro.

No mercado do petróleo, o texano WTI perde 1,11%, fixando o preço do barril nos 87,09 dólares, e o Brent desce 0,88% para 91,36 dólares. O gás natural recua 0,25% para 3,250 dólares.

No mercado cambial, o euro valoriza 0,19% face ao dólar, fixando-se nos 1,0614 dólares.