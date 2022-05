Wall Street inverte sentimento de quarta-feira e abre no ‘vermelho’

A bolsa de Nova Iorque abriu a sessão desta quinta-feira no ‘vermelho’, com os investidores a perderem o apetite pelo risco, após a sessão de ontem que seguiu animada com o anúncio da Reserva Federal norte-americana (Fed), que decidiu subir as taxas de juro diretoras em 50 pontos base (pbs), indo ao encontro do que já era esperado pelos analistas.

Também as declarações do presidente da Fed, Jerome Powell, galvanizaram a sessão, após confirmar que não estavam previstos aumentos de 75 pbs nas próximas reuniões.

“Wall Street arranca em baixa, após a reação em alta expressiva de ontem ao final da tarde após a Fed ter comunicado as suas decisões de política monetária. No entanto mantêm-se os receios relacionados com o abrandamento económico e hoje o marcado laboral dos EUA trouxe a indicação de que os pedidos de subsídio de desemprego aumentaram, o que pode ajudar a justificar a queda”, comenta o analista de mercados da Millennium investment banking, Ramiro Loureiro.

No início da sessão, o S&P 500 desce 1,12%, para 4.252,07 pontos. O industrial Dow Jones cai 0,88%, para 33.761,69 pontos. Já o tecnológico Nasdaq arranca a sessão a desvalorizar 1,74%, para 12.738,77 pontos.

Em relação ao preço do barril de petróleo, em Nova Iorque, o WTI sobe 2,78% para os 110,81 dólares por barril, enquanto o Brent valoriza 2,99% para os 113,43 dólares em Londres.

No mercado cambial, o euro deprecia 0,57% face ao dólar norte-americano para os 1,0560 dólares, enquanto a libra esterlina deprecia 1,68% face à moeda dos Estados Unidos, para 1,2409 dólares.