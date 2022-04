Wall Street mantém temor ao banco central e fecha no vermelho

Pela enésima vez, Wall Street não resistiu, dizem os analistas, a um comentário do presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, que sugeriu que o banco central dos estados Unidos agiria de forma agressiva para conter a inflação. Ou, dito de outra forma, o banco está a preparar uma mão cheia de subidas das taxas de juro, tal como anda a dizer há variadas semanas. Por uma razão difícil de entender, todas as vezes que um responsável da Reserva Federal diz que o banco está no caminho do aumento das taxas de juro – e todas as semanas alguém o repete – os analistas de Wall Stret alegam que essas palavras ditaram a queda dos índices!

Powell disse que um aumento de meio ponto na taxa de juros estará “em cima da mesa” quando o banco se reunir em maio próximo, acrescentando que seria apropriado “mover-se um pouco mais rapidamente”.

Com a inflação a atingir cerca de três vezes a meta de 2% prevista pela Reserva Federal no ano passado, “é apropriado avançar” antes que as coisas saiam do controlo, disse Powell numa discussão sobre a economia global no Fundo Monetário Internacional.

Powell disse ainda que os investidores que atualmente antecipam uma série de aumentos de meio ponto estão “a reagir adequadamente, em geral” à luta emergente do banco contra o aumento dos preços.

O Dow Jones Industrial Average (.DJI) segue nos 34.798,35 pontos, menos 362,44 pontos, uma queda de 1,03%; o S&P 500 está nos 4.395,32, pontos, menos 64,13 pontos, ou 1,44%; e o Nasdaq Composite lidera as quedas com 13.174,31 pontos, menos 278,76 pontos, ou menos 2,07%.

As ações abriram em alta, impulsionadas pelos lucros corporativos e fortes dados sobre o desemprego, mas começaram a recuar antes dos comentários de Powell (à tarde), já que as preocupações dos investidores sobre a luta contra a inflação dos bancos centrais tomaram o centro do palco do mercado mobiliário.

“Powell está a insinuar que evitar uma recessão não será fácil. Isso é novo”, disse Tim Ghriskey, da Ingalls & Snyder, citado pela agência Reuters. “É um alívio para o mercado ouvir a Fed admitir isso, pois o banco pode estar mais focado em evitar essa possibilidade ou evitar qualquer tipo de recessão profunda, que é o que o mercado realmente teme”.

Os rendimentos dos títulos estavam em alta esta quinta-feira, com os rendimentos do Tesouro de referência de 10 anos a subirem para 2,9347% após uma alta de 2,981% na quarta-feira, que havia sido a maior desde dezembro de 2018.

Os mercados foram impulsionados no início do dia, com os lucros otimistas da Tesla e as previsões de lucros das companhias aéreas neste trimestre. Ao mesmo tempo os dados sobre o desemprego evidenciavam que este indicador está no nível mais baixo em 52 anos.