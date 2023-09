O índice Dow Jones recua 0,03% para 34,060.25 pontos. Já o S&P500 avança 0,22% para 4,340.34 pontos e o Nasdaq ganha 0,51% para 13,289.40 pontos.

22 Setembro 2023, 14h55

A bolsa de Nova Iorque inicia a última sessão da semana em terreno misto.

O índice Dow Jones recua 0,03% para 34,060.25 pontos. Já o S&P500 avança 0,22% para 4,340.34 pontos e o Nasdaq ganha 0,51% para 13,289.40 pontos.

O analista de mercados do Millennium Investment Banking, Ramiro Loureiro, afirma que “Wall Street abre em recuperação das perdas geradas pelo discurso mais agressivo da Fed no que respeita a taxas de juro, corroborando a ideia de “primeiro estranha-se, depois entranha-se” no que ao aumento de juros diz respeito. Até porque o mercado de ações reflete um amplo conjunto de fatores macroeconómicos e empresariais e desse ponto de vista há hoje algumas notas positivas, como a de que a China está a considerar o relaxamento de medidas que limitam o investimento estrangeiro”.

“Daqui a pouco esperam-se pelos dados preliminares de atividade na indústria e serviços dos EUA em setembro, depois desta manhã os dados para a Zona Euro terem mostrado uma melhoria surpreendente da atividade global no último mês”, salienta o analista.

No mercado do petróleo o texano WTI ganha 1,55%, fixando o preço do barril nos 90,97 dólares e o Brent sobe 1,10% para 94,37 dólares. O gás natural avança 0,57% para 2,625 dólares.

No mercado cambial, o euro desvaloriza 0,06% face ao dólar, fixando-se nos 1,0650 dólares.