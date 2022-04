Wall street no verde com ganhos ligeiros

Depois de ter aberto sessão a valorizar, a bolsa de Nova Iorque encerrou o dia com ganhos ligeiros e os principais índices no verde.

Assim, o Dow Jones termina o dia a somar 0,40% para 34.818,27 pontos, o S&P 500 a ganhar 0,32% para 4.544,70 pontos e o tecnológico Nasdaq a avançar 0,29% para 14.261,50 pontos.

No dia de hoje esteve em destaque a criação de emprego nos EUA. Segundo o especialista do Millenium BCP Ramiro Loureiro, hoje nos mercados, teve impacto “a indicação de que a economia dos EUA gerou mais postos de trabalho que o esperado no conjunto de fevereiro e março e que a taxa de desemprego recuou para níveis pré-pandemia”.

Destaque para a Gamestop que anteriormente disparava 10,70% para 184,40 dólares e agora, no encerro de sessão, cede 0,96% para 164,98 dólares. A Gamestop estava em altas devido ao anúncio de que pretende efetuar um desdobramento de ações, mas o interesse dos investidores não se manteve até ao final do dia.

Ao contrário da Gamestop, a produtora automóvel Xpeng valorizou 5,71% para 29,16 dólares. A Xpeng Motors, com sede em Guangzhou, superou os seus pares, entregando 15.414 carros no mês passado, um aumento de 148%.

Por sua vez, a NIO somou 4,23% para 21,94 dólares depois da empresa revelar que viu as vendas aumentarem 63%, para 9.985 veículos.