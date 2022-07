Wall Street no “vermelho” em linha com congéneres europeias

A bola de Nova Iorque negoceia esta quinta-feira no “vermelho” – apesar de ter aberto a sessão com ligeiros ganhos -, a refletir os números do PIB divulgados hoje que apontam para um cenário de recessão técnica no país.

A economia norte-americana regista, pelo segundo trimestre consecutivo, um crescimento negativo, com o PIB a recuar 0,9%.

O Nasdaq recua 0,87% para 11.928,17 pontos, o Dow Jones perde 0,51% para 32.032,31 pontos e o S&P 500 desvaloriza 0,55% para 11.928,17 pontos.

A Meta Platforms desliza 7,57% para 156,71 pontos, um dia depois de a empresa-mãe do Facebook ter reportado uma quebra maior do que o esperado nas receitas e nos ganhos. No segundo trimestre, os ganhos da Meta fixaram-se nos 2,46 dólares por ação, face aos 2,59 dólares previstos; além disso, o número de utilizadores ativos mensalmente caiu para 2,93 mil milhões.

“Wall Street arranca com leves variações, após a sessão de forte otimismo de ontem. A revelação de que a economia norte-americana terá entrado inesperadamente em recessão técnica (dois trimestres consecutivos de queda sequencial no Produto Interno Bruto), perante a contração sequencial do PIB no 2.º trimestre, parece ter sido bem recebida pelos investidores. É um sinal de que, pese embora os analistas terem estado a estimar um leve crescimento, o mercado de certa forma admitia essa possibilidade, e acima de tudo parece fazer acreditar que a fraqueza económica obrigará o Banco Central norte-americano a ser mais moderado no que respeita às taxas de juro”, analisa Ramiro Loureiro, analista de mercado do Millennium Investiment Banking.

Ontem, quarta-feira, a Reserva Federal dos EUA voltou a aumentar as taxas de juro diretoras em 75 pontos base (p.b.), com a inflação a continuar a pressionar o banco central dado o seu mandato de estabilidade de preços.