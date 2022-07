Wall Street no “vermelho” segue tendência europeia

A bolsa de Nova Iorque negoceia mista na sessão desta quinta-feira no vermelho, em linha com a maior parte das congéneres europeias, depois de o Banco Central Europeu (BCE) ter anunciado a decisão de subir as taxas de juro.

O industrial Dow Jones cai agora 0,57% para 31.693,43 pontos, o S&P 500 recua 0,40% para 3.944,00 pontos e o Nasdaq perde ligeiramente 0,09% para 11.887,03 pontos.

O BCE subiu as taxas de juro diretoras da zona euro em 50 pontos base após onze anos sem qualquer aumento, confirmando as expectativas do mercado.

A taxa de juro de referência passa assim a 0,50%. O BCE havia já sinalizado que deveria arrancar com subidas dos juros em julho e setembro, embora o plano inicial passasse por 25 p.b..

No mercado petrolífero, o brent recua 2,83% para 103,92 dólares e o crude cai 3,54% para 96,34 dólares por barril.

O dólar valorizou ligeiramente em relação ao euro, que se depreciou relação aos ganhos iniciais alcançados, na sequência da decisão do BCE.

De acordo com a “Bloomberg”, aquela que é a maior subida das taxas de juro desde 2000 coloca um ponto final numa era de taxas negativas que ajudaram as economias da região a enfrentar a crise financeira global, o colapso da dívida soberana e a pandemia que teve início em 2020.