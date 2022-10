Wall Street recupera após três semanas de queda

A bolsa de Nova Iorque abriu sessão esta segunda-feira a negociar no ‘verde’ depois de estar durante três semanas em queda.

O Dow Jones começa o dia em Wall Street a avançar 0,83% para 28.963,18 pontos, o S&P 500 a ganhar 0,69% para 3.610,28 pontos e o tecnológico Nasdaq a somar 0,04% para 10.580,13 pontos.

O analista de mercados do Millenium BCP, Ramiro Loureiro aponta que “Wall Street arranca em alta, após três semanas consecutivas de queda e que trouxeram os principais índices para mínimos do ano”. “Daqui a pouco as atenções estarão voltadas para os dados de atividade industrial nos EUA, esperando-se que tenha havido uma leve desaceleração do ritmo de expansão em setembro”, sublinha.

Mas “para já as empresas do sector Energético mostram-se animadas com a possibilidade da OPEP+ vir a acordar esta semana um corte de produção, o que está a provocar uma escalada nos preços da matéria-prima”, diz o especialista.

No seio empresarial, Ramiro Loureiro destaca “a reação em baixa da Tesla depois de ter mostrado entregas do 3.ºtrimestre aquém do esperado”. No momento de abertura a Tesla perde 7,35% para 245,75 dólares. Em linha com a Tesla, a Docusign que está a ser pressionada por um corte expressivo de avaliação cede 1,61% para 52,61 dólares.