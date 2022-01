Wall Street recupera e encerra no verde com Nasdaq a somar mais de 3%

O PSI-20 caiu 0,72% para 5.521,86 pontos. A EDP Renováveis liderou as quedas, ao perder -2,20% para 18,22 euros. Isto no dia em que a EDP Renováveis concluiu a operação de venda de uma carteira de ativos em Portugal, com 221 megawatts (MW) de capacidade eólica, por 534 milhões de euros.