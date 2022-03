Wall Street regressa às perdas quatro dias depois

A bolsa de Nova Iorque fechou a sessão desta quarta-feira em terreno negativo, com os três principais índices todos em baixa e interrompendo a sequência de quatro dias no ‘verde’.

O industrial Dow Jones perdeu 0,19%, para os 35.228,81 pontos, o financeiro S&P 500 recuou 0,61%, para os 4.603,20 pontos, e o tecnológico Nasdaq caiu 1,21% para os 14.442,27 pontos. Por sua vez, o Russell 2000 desvalorizou 1,93% para os 2.089,85 pontos.

“Wall Street acompanha o ambiente negativo que se vive neste início de tarde nas congéneres europeias, que seguem debaixo de pressões inflacionistas mais agravadas. Isto depois de ter sido revelado disparos superiores ao esperado na inflação em Espanha e na Alemanha, onde atingiu o valor mais elevado desde que o país foi unificado em 1989”, explica Ramiro Loureiro, trader do Millennium bcp, numa nota de mercado.

A Robinhood é uma das cotadas em destaque, com um tombo de 8,49% para 14,56 dólares, depois de a Morgan Stanley iniciar a cobertura do título com uma classificação de “equal-weigh” e a indicação de que a app de serviços financeiros pode ser o Charles Schwab dos mais novos (millennials e a geração Z), mas precisará de expandir o portefólio de produtos.

Por outro lado, as ações da Lululemon Athletica subiram 9,58% para 376,92 dólares, após a retalhista de artigos desportivos ter anunciado um programa de recompra de ações de mil milhões e divulgar resultados trimestrais e um guidance superior à previsão do mercado.

Na política, presidente norte-americano alertou esta tarde que os Estados Unidos não terão vacinas contra a Covid-19 suficientes no outono se o Congresso não aprovar os 22,5 mil milhões de dólares (20 mil milhões de euros) de financiamento adicional solicitado pela administração Biden.

Em relação às matérias-primas, o preço do ‘ouro negro’ está a disparar mais de 3%. O preço do WTI, produzido no Texas, soma 3,10% para os 107,47 dólares por barril, enquanto a cotação do barril de Brent está a valorizar 3% para os 110,94 dólares.

“Os inventários de crude caíram mais do que o esperado, enquanto os inventários de gasolina aumentaram inesperadamente. Houve também uma surpresa nos dados dos inventários de destilados, uma vez que apresentaram uma grande subida, contrariamente às expectativas do mercado e do relatório do API de ontem”, destacaram os analistas da XTB, a propósito do relatório do Departamento de Energia dos Estados Unidos .

Quanto ao mercado cambial, o euro está a depreciar 0,69% para os 1,1161 dólares, enquanto a libra esterlina sobe 0,42% face à moeda dos Estados Unidos, para os 1,3139 dólares.