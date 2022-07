Wall Street reverte tendência positiva e fecha a negociar no ‘vermelho’

A bolsa de Nova Iorque encerrou sessão desta segunda-feira a negociar no vermelho, depois de no início da sessão ter começado em altas com os principais índices a valorizar mais de 1,50%.

Assim, no fim do dia em Wall Street o Dow Jones recua 0,69% para 31.071,82 pontos, o S&P 500 cede 0,85% para 3.830,40 pontos e o tecnológico Nasdaq perde 0,81% para 11.360,05 pontos. Antes, no começo da sessão, o Dow Jones avançava, o S&P 500 somava 1,92% e o tecnológico Nasdaq valoriza 1,79% para 11.452,42 pontos.

A retração no final do dia segue um relatório da Bloomberg que disse que a Apple planeia desacelerar as contratações e os gastos com crescimento no próximo ano para lidar com uma possível desaceleração. No final da sessão as ações da Apple caem 2,06% para 147,07 dólares. O diretor de investimentos do Bleakley Advisory Group considera que os ganhos da Apple serão importantes para o mercado geral.

Além da Apple um relatório de ganhos elevados do Goldman Sachs inicialmente impulsionou as ações, após resultados mistos na semana passada dos bancos JPMorgan Chase e Morgan Stanley, embora alguns em Wall Street tenham alertado os investidores para serem cautelosos durante o que se espera ser uma temporada de resultados instável. No final do dia em Wall Street o Goldman Sachs valoriza 2,54% para 301,32 dólares, mas ao longo do dias as ações chegaram a alcançar o 5%.

Outras grandes empresas que devem divulgar lucros esta semana incluem Johnson & Johnson, Netflix, Lockheed Martin, Tesla, United Airlines, Union Pacific e Verizon.