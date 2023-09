Wall Street segue mercados europeus e encerra em perda

Os principais índices encerraram no ‘vermelho’, no mesmo dia em que se observaram cortes na produção de petróleo e, por esse motivo, aumentos no preço do barril.

5 Setembro 2023, 20h18

A bolsa de Nova Iorque terminou a primeira sessão da semana, esta terça-feira, dia 5 de setembro, com os principais índices a perderem terreno, depois do feriado do dia anterior. O sentimento negativo segue a linha daquilo que se observou nos mercados europeus, que também encerraram no ‘vermelho’. PSI encerra no ‘vermelho’, com a Jerónimo Martins a perder mais de 4% O industrial Dow Jones foi protagonista da queda mais acentuada, na ordem de 0,56%, para 34.642,10 pontos. Seguiu-se o empresarial S&P 500, que recuou 0,41%, até aos 4.497,18 pontos, ao passo que o tecnológico Nasdaq tropeçou 0,08%, agora nos 14.020,95 pontos. O dia foi de mudanças no sector energético, depois de Rússia e Arábia Saudita terem chegado a novo acordo para a redução da produção de petróleo até final do ano. O corte vai corresponder a um milhão de barris por ano. Trata-se de fazer reduzir a oferta com o propósito de provocar uma subida generalizada nos preços. Esta foi uma tendência notória já hoje, com o barril de brent a ultrapassar os 90 dólares pela primeira vez desde o início do ano, ao subir 1,16%, para 90,03 dólares, ao mesmo tempo que o crude dá um salto de 1,31%, com o barril a ser negociado em 86,67 dólares.

