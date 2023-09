O índice Dow Jones sobe 0,37% para 34,849.94 pontos e o S&P 500 avança 0,15% para 4,514.24 pontos. Já o índice tecnológico Nasdaq recua 0,02% para 14,031.82 pontos.

1 Setembro 2023, 20h03

A bolsa de Nova Iorque termina a última sessão da semana a negociar em terreno misto

O índice Dow Jones sobe 0,37% para 34,849.94 pontos e o S&P 500 avança 0,15% para 4,514.24 pontos. Já o índice tecnológico Nasdaq recua 0,02% para 14,031.82 pontos.

No mercado do petróleo o texano WTI ganha 2,70%, fixando o preço do barril nos 85,89 dólares e o Brent avança 2,25% para 88,78 dólares. O gás natural perde 0,54% para 2,753 dólares.

No mercado cambial o euro desvaloriza 0,60% face ao dólar, fiando-se nos 1,0776 dólares.