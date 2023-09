O índice Dow Jones perde 1,10% para 34,062.44 pontos, o S&P500 cai 1,64% para 4,329.94 pontos e o Nasdaq tomba 1,82% para 13,223.99 pontos.

21 Setembro 2023, 21h07

A bolsa de Nova Iorque terminou a sessão desta quinta-feira em terreno negativo.

O índice Dow Jones perde 1,10% para 34,062.44 pontos, o S&P500 cai 1,64% para 4,329.94 pontos e o Nasdaq tomba 1,82% para 13,223.99 pontos.

No mercado do petróleo o texano WTI recua 0,07%, fixando o preço do barril nos 89,60 dólares e o Brent desce 0,30% para 93,25 dólares. O gás natural cai 4,24% para 2,617 dólares.

No mercado cambial o euro valoriza 0,01% face ao dólar, fixando-se nos 1,0660 dólares.