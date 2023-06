O índice Dow Jones sobe 0,81% para 34,125.52 pontos e o S&P 500 avança 0,44% para 4,396.10 pontos. Já o Nasdaq perde 0,01% para 13,591.33 pontos.

29 Junho 2023, 21h11

A bolsa de Nova Iorque terminou a sessão desta quinta-feira em terreno misto.

O índice Dow Jones sobe 0,81% para 34,125.52 pontos e o S&P 500 avança 0,44% para 4,396.10 pontos, depois das ações dos bancos terem subido após os principais credores terem passado no teste de stress anual do Fed. Já o Nasdaq perde 0,01% para 13,591.33 pontos.

Os dados económicos foram mais forte do que o esperado, o que elevou os rendimentos do Tesouro e direcionaram os investidores para os sectores economicamente sensíveis à medida que os temores de uma possível recessão diminuem.

No mercado do petróleo o texano WTI ganha 0,39%, fixando o preço do barril nos 69,84 dólares e o Brent avança 0,32% para 74,48 dólares. O gás natural sobe 0,79% para 2,689 dólares.

No mercado cambial o euro desvaloriza 0,38% face ao dólar, fixando-se nos 1,0869 dólares.