Depois de se conhecer que a Reserva Federal norte-americana vai interromper o aumento dos juros, Wall Street termina a sessão num sentimento misto, com Dow Jones a perder e o S&P 500 e o Nasdaq a avançar ligeiramente.

14 Junho 2023, 21h08

A bolsa de Nova Iorque encerra a sessão desta quarta-feira em terreno misto, no final de um dia em que se registaram oscilações nas ações e quando a Reserva Federal anuncia a interrupção do aumento dos juros.

O índice industrial Dow Jones perde 0,72% para 33.964,68 pontos. Já o índice S&P500 regista um ligeiro avanço de 0,08% para 4.372,52 pontos e o Nasdaq ganha 0,39% para 13.626,48 pontos.

No mercado do petróleo o texano WTI perde 0,87%, fixando o preço do barril nos 68,80 dólares e o Brent recua 0,85% para 73,66 dólares. O gás natural sobe 0,26% para 2,346 dólares.

No mercado cambial o euro valoriza 0,33% face ao dólar, fixando-se nos 1,0829 dólares.