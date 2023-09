O índice Dow Jones a subir 0,96% para 34,908.74 pontos, o S&P 500 ganha 0,84% para 4,505.17 pontos e o Nasdaq avança 0,81% para 13,926.05 pontos.

14 Setembro 2023, 20h04

A bolsa de Nova Iorque termina o dia a negociar em terreno positivo.

O índice Dow Jones a subir 0,96% para 34,908.74 pontos, o S&P 500 ganha 0,84% para 4,505.17 pontos e o Nasdaq avança 0,81% para 13,926.05 pontos.

No mercado do petróleo o texano WTI sobe 2,20%, fixando o preço do petróleo nos 90,45 dólares e o Brent avança 2,24% para 93,93 dólares. O gás natural ganha 0,82% para 2,702 dólares.

No mercado cambial o euro desvaloriza 0,78% face ao dólar, fixando-se nos 1,0644 dólares.