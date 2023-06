Wall Street termina primeira sessão da semana no ‘vermelho’

O tecnológico fechou o dia a cair 1,16% para 13.335,78 pontos, seguido do S&P 500, a perder 0,45% para 4.328,82 pontos, e do Dow Jones, que recuou 0,04% para 33.714,71 pontos aquando do fim da sessão.

26 Junho 2023, 22h10