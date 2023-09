Wall Street termina semana em terreno positivo

O industrial Dow Jones fechou o dia com ganhos de 0,22% para 34.576,59 pontos, seguido do S&P 500, a avançar 0,14% para 4.457,49 pontos, e do Nasdaq, que encerrou a negociação a valorizar 0,09% para 13.761,53 pontos.

8 Setembro 2023, 20h55