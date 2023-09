Wall Street termina sessão no ‘verde’ com Nasdaq na dianteira

O índice tecnológico fechou a sessão com uma valorização de 1,14% para 13.917,89 pontos, seguido do S&P 500, com ganhos de 0,67% para 4.487,46 pontos, e do Dow Jones, que subia 0,25% para 34.663,72 pontos aquando do fim da negociação.

11 Setembro 2023, 20h48