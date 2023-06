Os três principais índices dos EUA registaram suas terceiras quedas diárias consecutivas.

21 Junho 2023, 21h20

Wall Street termina o dia a negociar no ‘vermelho’, depois do presidente da Reserva Federal afirmar que os juros vão continuar a subir.

O índice Dow Jones desce 0,30% para 33.951,45 pontos, o S&P500 perde 0,53% para 4.365,52 pontos e o Nasdaq tomba 1,21% para 13.502,20 pontos.

Num dia em que as declarações do presidente da Reserva Federal (Fed) dos Estados Unidos, Jerome Powell, dominaram o mercado, quando disse que as taxas de juro precisam de continuar a subir para travar a inflação. O caminho “ainda será longo” para travar a inflação.

A Tesla e empresas ligadas à inteligência artificial, estiveram entre as cotadas que mais caíram.

No mercado do petróleo o texano WTI sobe 2,01%, fixando o preço do barril nos 72,64 dólares e o Brent avança 1,70% para 77,19 dólares. O gás natural ganha 4,13% para 2,595 dólares.

No mercado cambial o euro valoriza 0,62% face ao dólar, fixando-se nos 1,0986 dólares.