Wall Street vai de fim de semana com perdas

A bolsa de Nova Iorque fechou esta sexta-feira em terreno negativo, apesar de ter iniciado a sessão em alta naquele que foi o pontapé de saída da nova época de resultados (earnings season), que foi dado pela banca.

Em Wall Street, o índice industrial Dow Jones desceu 1,34% para os 29.634,83 pontos no início das negociações de hoje. Quanto ao índice financeiro S&P 500, recuou 2,02% para os 3.588,30 pontos e o tecnológico Nasdaq perdeu 3,08% para os 10.321,39 pontos. Por sua vez, o Russell 2000 desvalorizou 2,67% para os 1.682,30 pontos.

Os números apresentados pelos bancos foram agridoces. Ou seja, houve uma clara queda dos resultados líquidos daqueles que publicaram contas até agora, mas ainda assim superaram as expectativas dos analistas em termos de faturação ou lucros por ação, por exemplo.

As ações do JP Morgan subiram 2,73% para 112,36 dólares, porque o banco teve lucros de 9,74 mil milhões de dólares no terceiro trimestre, menos 17% do que em igual período do ano passado, mas a receita subiu para 32,72 mil milhões de dólares e superou as estimativas. Já os títulos do Wells Fargo avançaram 1,86% para 43,17 dólares, perante uma queda de 31% no lucro para 3,53 mil milhões de dólares, contudo um aumento de 20% na receita para 4,06 mil milhões de dólares, acima das expectativas.

Por outro lado, o Morgan Stanley afundou 5,07% para 75,30 dólares por ter ficado aquém das previsões: o lucro caiu 29,7% para 2,6 mil milhões de dólares e a receita resvalou 12% para 13 mil milhões de dólares.

Ramiro Loureiro, trader do Millennium bcp, destaca para os ganhos do JPMorgan, Wells Fargo e PNC Financial, após a apresentação de resultados trimestrais. “Já o Citigroup e a Morgan Stanley mostraram rubricas de receitas aquém das estimativas. Fora da earnings season, de notar ainda a possibilidade de uma mega encomenda da United Airlines [+0,20% para 35,47 dólares] à Boeing [+0,57% para 133,15 dólares] e à Airbus”, escreveu em research, referindo-se a um pedido de mais de 100 aviões de fuselagem larga, avançado pela agência financeira “Bloomberg”.

Más notícias para as alternativas à carne. A Beyond Meat, que comercializa alimentos de base vegetal com sabor semelhante ao da carne, tombou 9,71% para 13,35 dólares, na sequência de ter feito um corte no outlook e ter anunciado que vai reduzir 19% da sua força de trabalho, o que significam cerca de 200 despedimentos.

A Netftlix desvalorizou 1,08% para 230 dólares no dia seguinte a ter apresentado um novo serviço de subscrição com publicidade, a um preço mais baixo. O pacote, que será lançado já em novembro nos Estados Unidos, terá anúncios, custará 6,99 dólares por mês e junta-se à oferta mais acessível que também têm as concorrentes HBO Max, Hulo e Disney+, que estará nos ecrãs em dezembro.