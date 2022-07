Walmart lançou “profit warning” para resultados do segundo trimestre e total do ano

A maior retalhista norte-americana, a Walmart, cortou, esta segunda-feira, a sua previsão de lucros para o segundo trimestre e totalidade do ano, devido ao aumento dos preços dos alimentos e do combustível levou os clientes a reduzir as suas compras.

Os resultados fracos da Walmart não foram motivados por fatores específicos da empresa, mas antes pela conjuntura negativa que afeta particularmente os setores do retalho.

A Walmart alertou que, devido à subida da inflação nos produtos alimentares e energia, os clientes estão a gastar mais dinheiro nos bens de primeira necessidade, onde as margens são mais baixas.

A retalhista prevê agora uma queda de 8% a 9% nos lucros ajustados do segundo trimestre e entre 11% a 13% no ano todo de 2022, quando antes antevia uma manutenção dos resultados. “Excluindo os desinvestimentos, o lucro por ação no total do ano deve cair de 10% a 12%”, disse a empresa citada pela Reuters.

O Walmart, no entanto, elevou a sua previsão de crescimento nas vendas comparáveis dos EUA, excluindo combustíveis, para 6%, principalmente para explicar o aumento dos preços dos alimentos. Previa anteriormente um crescimento de 4% a 5%.

O “profit warning” foi muito mal recebido no mercado, com as ações a marcarem perdas de dois dígitos no “after hours”.

Nesta altura as ações da Walmart caem -0,14%.