Warren Buffett perdeu 36 mil milhões de euros em ações da Apple desde o início do ano

A Berkshire Hathaway, do milionário Warren Buffett, perdeu 36 mil milhões de euros em ações da sua participação na Apple este ano, revela o “Business Insider” este sábado, 1 de outubro.

O milionário detinha 908 milhões de ações da Apple, com um custo base de 31 mil milhões no final de dezembro. O preço das ações da Apple caiu 24% este ano, numa altura em que os investidores se preparam para uma desaceleração económica e preocupações com a fraca procura pelo novo iPhone 14.

Desta forma, a participação da Berkshire Hathaway registou uma queda dos 161 mil milhões para os 125 mil milhões de euros.

Warren Buffett investiu 36 mil milhões de euros na Apple entre 2016 e 2018, mas perdeu cerca de 9% da sua posição em 2020, reduzindo a sua base de custos para 31 mil milhões.

A Berkshire conta a Apple como a holding número um do seu portefólio de ações e continua a ser o maior acionista individual da Apple, com uma participação de 5,6%.