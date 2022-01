Warren Buffett ultrapassa Zuckerberg na lista de multimilionários

Warren Buffett voltou a ser mais rico que o fundador do Facebook. Aos 91 anos de idade, o Oráculo de Ohama amealha uma fortuna de 111 mil milhões de dólares (99,7 mil milhões de euros) contra os 110 mil milhões de dólares (98,79 mil milhões de euros) de Mark Zuckerberg.

De acordo com a “Bloomberg”, a ultrapassagem de Buffett mostra o poder de investimento que o magnata tem. Além disso, deve-se também à quebra significativa do valor das ações tecnológicas, que em menos de uma semana tirou 50 mil milhões de dólares (44,9 mil milhões de euros) aos mais ricos de Silicon Valley.

A fortuna de Buffett subiu 2,4 mil milhões de dólares (2,16 mil milhões de euros) só em 2022. Agora, o Oráculo de Omaha está a ocupar a sua posição mais elevada de sempre, estando em sexto lugar na lista dos multimilionários.

As ações da Berkshire Hathaway, que constituem 98% da sua fortuna, somaram 2,3% entre 1 e 27 de janeiro.

Só a fortuna do homem mais rico do mundo caiu 25,8 mil milhões de dólares (23,18 mil milhões de euros) na quinta-feira, representando a quarta maior quebra do índice da “Bloomberg”. Só este ano, Elon Musk perdeu 54 mil milhões de dólares (48,51 mil milhões de euros).

Com a quebra do valor das ações, Zuckerberg perdeu 15 mil milhões de dólares (13,5 mil milhões de euros) no primeiro mês de 2022, que ainda não chegou ao fim. Isto significa uma perda de 12%.

As 500 pessoas mais ricas do mundo perderam, em conjunto, 635 mil milhões de dólares (569,9 mil milhões de euros) desde o passado dia 1 de janeiro devido aos anúncios da Reserva Federal, que quer impedir o aumento da inflação, que atualmente se situa em máximos de quatro décadas.