WhatsApp vai criar grupos dentro de grupos e permitir aos administradores removerem mensagens

Se tem um filho na creche ou na escola muito provavelmente terá no seu WhatsApp um grupo de mães ou com professores. Suponhamos que nem todas as crianças tem a mesma atividade extracurricular e é necessário debater um assunto ou organizar um evento apenas para os(as) meninos(as) que têm natação dentro desse grupo. Sim, pode ser o caos de notificações.

Vamos a outro exemplo: tem de organizar um jantar apenas de rapazes ou um jogo de padel entre as mulheres do grupo, mas quer fazê-lo sem ter de criar um grupo novo. Para colmatar essas falhas, a WhatsApp anunciou esta quinta-feira uma nova funcionalidade na aplicação móvel chamada “Comunidades”, que permitirá às pessoas criarem grupos separados dentro do mesmo grupo.

Segundo a app, as pessoas vão poder receber atualizações enviadas para toda a “Comunidade” e organizar de forma mais simples grupos de discussão mais pequenos sobre o que é importante para elas. Haverá ferramentas específicas para os administradores, incluindo mensagens de anúncio enviadas a todos e controlo sobre quais grupos podem ser incluídos nessas mensagens.

A ideia facilitar a organização a escolas, clubes locais e organizações sem fins lucrativos, que precisam constantemente de organizar ações ou distribuir tarefas. “Tornará mais fácil um diretor de escola reunir todos os pais para partilhar atualizações obrigatórias e criar grupos sobre aulas específicas, atividades extracurriculares ou necessidades de voluntários”, exemplifica a WhatsApp.

Há outras alterações em curso, como por exemplo a chegada das reações com emojies, a possibilidade de os administradores do grupo conseguirem remover mensagens das conversas, o aumento da partilha de arquivos até dois gigabytes e as chamadas de voz com até 32 pessoas em simultâneo.

As mudanças da WhatsApp vão acontecer ao longo das próximas semanas. A aplicação detida pela Meta e lançada em 2009 considera que tem estado focada em tornar-se o mais próximo possível de uma conversa presencial, seja para falar com uma única pessoa, com um grupo de amigos ou com familiares.