Wimbledon: organização do torneio debate exclusão de atletas Russos e bielorrussos

A organização do torneio de Wimbledon (AELTC) questionou o governo britânico sobre a possibilidade de tomar unilateralmente a decisão de excluir do torneio deste ano os atletas de nacionalidade russa ou bielorrussa. Os tenistas em causa têm sido impedidos de representar o respetivo país, mas é-lhes participar sob bandeira neutra. Contudo, neste caso existe mesmo a possibilidade de serem afastados.

A informação foi divulgada em comunicado pela AELTC, que lembra que se trata de uma questão “complexa e desafiante” e sublinha que o plano é divulgar a decisão “até meio de maio.”

“Estamos em discussão com o governo do Reino Unido”, informa-se no mesmo documento.

A decisão deixaria de fora tenistas como Daniil Medvedev, atleta russo que é segundo classificado do ranking ATP e em janeiro jogo a final do Open da Austrália. Existe o receio de que uma vitória de Medvedev poderia ser um motivo para dar força ao presidente Vladimir Putin, já que, até ao momento, o tenista não se mostrou contra a invasão russa da Ucrânia.

A edição deste ano do torneio de Wimbledon vai ser jogada entre os dias 27 de junho e 10 de julho.