WineCorner by José Maria da Fonseca: onde a partilha é uma arte

Inaugurado há cerca de um ano, o WineCorner by José Maria da Fonseca, localizado em Vila Nogueira de Azeitão, é o local para partilhar uma deliciosa refeição com amigos ou familiares, enquanto aprecia os vinhos produzidos pela José Maria da Fonseca na Península de Setúbal, Alentejo, Douro, Dão e região dos Vinhos Verdes. Para os dias mais quentes, o menu desenvolvido pelo chef consultor setubalense Luís Barradas, que aposta na sustentabilidade, produtos locais e sazonalidade, não esquece os pratos de peixe nem variadas opções vegetarianas.

No menu de verão, pode iniciar a refeição pelas quesadillas de chouriço, queijo Provolone, queijo da Ilha, cebola roxa e alcaparras ou pelo camarão flambeado em Aguardente vínica Mosca, produzida pela José Maria da Fonseca, ou optar pelas sopas frias Gaspacho ou de Melão e Presunto. Da horta, além do Quinoto de Legumes e alho francês assado ou Húmus de Cenoura algarvia, cenouras baby assadas, beterraba, queijo de cabra, funcho, papadums, a Endívia grelhada, molho de tomate assado, ovo escalfado e crumble de anchovas promete fazer as delícias de quem segue uma dieta vegetariana.

Num restaurante situado perto de um porto de pesca, neste caso o de Setúbal, não podiam faltar várias opções de pratos de peixe: além das diversas interpretações do atum – Tataki, Plátanos ou Prego – o menu de verão do WineCorner inclui Pesca do Dia, que varia consoante a faina dos pescadores. Para os amantes de pratos de carne, a sugestão vai desde o carpaccio de novilho, prego do Lombo, sem esquecer o entrecôte maturado.

Para terminar a refeição com chave de ouro, e da forma mais doce possível, pode optar pela Torta de Azeitão, Manjar Celeste, Mosca na Mousse, entre outras opções.

Integrado no que foi, outrora, a casa da família Soares Franco, e aonde é atualmente a Casa Museu José Maria da Fonseca, o WineCorner by José Maria da Fonseca fica localizado num dos cantos do enorme edifício, conhecido antigamente pela “Casa do Canto”.

Com capacidade para 100 lugares sentados, o WineCorner by José Maria da Fonseca dispõe de duas salas interiores e duas esplanadas. Com serviço ao almoço e jantar, para o público em geral e para os visitantes da Casa Museu José Maria da Fonseca, o WineCorner by José Maria da Fonseca funciona também como Winebar, com possibilidade de consumo de toda a gama a copo, assim como petiscos e tapas. Das 15h às 19h existe o Menu Lanche, com várias opções de pratos e petiscos, também para partilhar.

Aberto de quinta a terça-feira, das 12 às 00h00. Encerrado às quartas-feiras. Tel.: +351 212 191366