20 Setembro 2023, 21h50

A WiZink está a ponderar diferentes opções estratégicas para os seus negócios em Portugal, disseram quatro fontes com conhecimento do assunto, avançou a “Reuters”.

A empresa está a considerar uma joint venture, ou um acordo comercial para vender empréstimos ao consumidor, disseram duas pessoas, acrescentando que as discussões preliminares concentraram-se em primeiro lugar em encontrar um parceiro adequado.

Uma possível venda de uma participação no negócio seria para uma participação minoritária. Os proprietários contrataram o Deutsche Bank para avaliar o interesse no negócio. As fontes não quiseram ser identificadas porque o assunto é privado.

A WiZink é 100% detida pela empresa de investimentos Varde Partners. WiZink, Deutsche Bank e Varde Partners que escolheram não comentar.

O crédito ao consumo em Portugal atingiu níveis recorde, apesar dos aumentos acentuados das taxas por parte do Banco Central Europeu. O valor dos empréstimos pendentes no país aumentou 2,7%, para cerca de 20,9 mil milhões de euros em julho, em comparação com o ano anterior, segundo dados do Banco de Portugal.