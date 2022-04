World Press Photo. Pela primeira vez em 67 anos, fotografia vencedora não é de uma pessoa

Foi esta quinta-feira anunciado o prémio de Fotografia do Ano da World Press Photo. A fotógrafa canadiana Amber Bracken, ganhou a distinção com uma imagem que, pela primeira vez na história do concurso, não inclui qualquer figura humana.

“Pela primeira vez na história de 67 anos da World Press Photo, a foto do ano é uma fotografia onde não aparecem pessoas”, destaca aquela instituição, no comunicado oficial.

A fotografia de Amber Bracken, na qual se vê uma série de cruzes de madeira, onde estão penduradas peças de roupa, “recorda as crianças que morreram na Escola Residencial Indígena Kamloops, instituição criada para acolher crianças indígenas, após a identificação de pelo menos 215 sepulturas não identificadas em Kamloops, na província canadiana de British Columbia”.

O júri decidiu atribuir o prémio à fotografia “Escola Residencial Kamloops” por considerar que esta “resume uma história global de opressão colonial, que deve ser abordada para se enfrentar os desafios do futuro”.