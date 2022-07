World Travel Awards: Funchal é nomeado melhor destino europeu em turismo sustentável

A cidade do Funchal está entre os sete nomeados para ‘Melhor Destino Europeu’ na categoria ‘Turismo Sustentável’ da 29ª edição dos World Travel Awards (WTA), a ocorrer este ano de 2022. Entre os nomeados está também o Algarve.

Deste modo, a Câmara Municipal do Funchal (CMF) destaca o facto do turismo ser um dos pilares da economia do Funchal, representando 25% do PIB e 17% dos empregos diretos. Portanto, a nomeação é “resultado do trabalho contínuo da região e do município na implementação de ações e projetos com impacto assinalável na cidade, ao nível ambiental, social e económico”, afirma o município em comunicado.

A CMF destaca ainda o trabalho feito em prol da proteção do ambiente, com formação e sensibilização ambiental, a aposta na reciclagem, na compostagem comunitária, na reflorestação, entre outros.

O projeto “Funchal Destino Acessível” e o roteiro do Parque Ecológico do Funchal são outros exemplos que a CMF destaca no seu esforço de promoção do turismo sustentável, bem como a adaptação física de vários edifícios e a implementação de áudio-guias, “pois inclusão também é sustentabilidade”.

Para além do Funchal e do Algarve, estão nomeadas as seguintes cidades: Ática (Grécia), Pembrokeshire (País de Gales), Edimburgo (Escócia), Dubrovnik (Croácia) e Baden-Württemberg (Alemanha).

Os WTA foram criados em 1993 com o fim de reconhecer e premiar diferentes setores da indústria do turismo. Os prémios são atribuídos através de uma votação online do público e dos profissionais do turismo. A votação vai até ao dia 8 de agosto no site dos WTA.