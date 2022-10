Worten cria centro de Marketing Digital

A Worten criou um centro de Marketing Digital, chamado “Digital Marketing Hub”, cuja equipa vai ser responsável pela coordenação de media, redes socias e conteúdo digital, integração e coordenação de meios de comunicação digital e transformação de processos criativos para garantir foco digital. A liderança está a cargo de Simão Pires e os profissionais do hub reportam à direção de Marca e Comunicação.

“A criação de um ‘Digital Marketing Hub’ pretende reforçar a base, que já tem vindo a ser desenvolvida pela Worten, de excelência na conceção, produção e comunicação dos seus conteúdos. Mais do que nunca, procuramos garantir o foco no eixo digital, garantindo que está na génese de todas as nossas comunicações e crescer incorporando todas as melhores práticas e uma linha condutora clara entre todas as interações que temos com os nossos clientes”, explica António Fuzeta da Ponte, responsável de Marca e Comunicação da Worten, em comunicado divulgado à imprensa.

Segundo Simão Pires, “na Worten, o digital é muito mais do que um canal crucial de vendas”. “É, a par com as mais de 200 lojas, o ‘palco’ onde nos relacionamos diariamente com os nossos clientes. Assim, temos como objetivo, cada vez mais, ter uma visão e atuação integradas para que o reach das mensagens, engagement com o target e performance esteja à altura do posicionamento da marca e dos desafios comerciais do negócio”, explica o novo diretor deste centro, até então manager de Performance Marketing na empresa do grupo Sonae.

Licenciado em Economia no ISEG, Simão Pires tirou um mestrado de Business Administration na School of Business & Economics da Católica de Lisboa, sendo que ao longo desses dois anos esteve envolvido no clube de empreendedorismo da faculdade (BET – Bring Entrepreneurs Together).

O percurso profissional de Simão Pires inicia-se como estagiário no programa de recém-licenciados da Vodafone, seguindo-se a Karma-Network, onde desenvolveu as competências de consultoria aliadas e técnicas de marketing digital. Em 2017, integrou a iProspect, marca de performance digital do grupo Dentsu, onde ajudou a crescer a marca em Portugal por via da criação da equipa de Performance e Analítica. A entrada na Worten deu-se em 2019 como líder da equipa de Aquisição Digital.