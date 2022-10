Worten cria laboratório de logística no campus do Taguspark do Técnico

A Worten integra a Rede de Parceiros do Instituto Superior Técnico no triénio 2022-2024, uma parceria que prevê o desenvolvimento de várias iniciativas conjuntas, entre as quais a criação do Laboratório de Logística, que vai nascer no campus do Técnico no Taguspark.

Centrada na área da gestão industrial e de logística, a parceria assenta em quatro eixos estratégicos – Inovação, Responsabilidade Social, Talento e Empowerment – onde se incluem projetos de Investigação & Desenvolvimento, workshops Universidade-Indústria, apoio a testes de mestrado e estágios renumerados, doação de equipamentos para proporcionar mais e melhores meios educacionais e formação e atualização profissional para colaboradores Worten.

Este acordo abre uma porta nova no Técnico: uma parceria centrada na área da gestão industrial e de logística, que ainda não tinha sido explorada pela rede de parceiros e onde o Técnico tem uma competência muito grande, afirma, por seu turno, o presidente do Instituto Superior Técnico, Rogério Colaço.

A parceria entre o Técnico e a Worten deu os primeiros passos com a criação do Prémio de Mérito Worten em Gestão de Armazéns e Materiais, cuja 1ª edição distinguiu um grupo de cinco alunos do IST campus Taguspark, da disciplina do Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial. O desafio consistiu em encontrar uma solução para melhorar as operações do entreposto da Worten e que passou por um projeto que aposta na automatização dos serviços, para que, em alturas de maior pico como Natal e Black Friday, se tenha tudo estruturado para dar uma melhor resposta.

Já em maio deste ano teve início o Curso de Especialização em Logística 5.0, desenhado especialmente para a Worten, tendo em conta a aposta da empresa no desenvolvimento e atualização das competências dos colaboradores, em alinhamento com a evolução e tendências do mercado. O curso apresenta o conceito de Logística 5.0, onde se pretende explorar três dimensões baseadas no fator humano, resiliência e sustentabilidade para a componente da cadeia de abastecimento e operações logísticas. O curso dota os formandos da capacidade de saber aplicar a framework de Logística 5.0 à organização.