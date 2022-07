Worten e MDS reforçam parceria nos seguros

A Worten e a MDS acabam de concluir um acordo de parceria na área dos seguros, através do qual a consultora de riscos e seguros vai passar a disponibilizar seguros de viagem, automóvel, animais domésticos e multirriscos habitação, entre outros, no site da Worten.pt. O, refere comunicado conjunto, é o de “oferecer aos clientes da retalhista a possibilidade de acederem a um conjunto alargado de seguros para particulares em condições vantajosas”.

A MDS e a Worten têm uma parceria estratégica já há mais de uma década, trabalhando em conjunto para permitir aos clientes da Worten proteger os produtos adquiridos, nos vários canais de venda. “Durante este período, foram vendidas mais de 3 milhões de apólices e nos últimos 3 anos verificaram-se crescimentos recorde superiores a 50% anuais. Atualmente, são mais de 400 mil os clientes servidos no âmbito desta parceria”.

O acordo agora reforçado “vai permitir ao site líder de mercado com maior volume de vendas em Portugal, contar com os vários seguros oferecidos pela MDS a particulares, como o de viagem, automóvel, animais domésticos e multirriscos habitação, entre outros”.

Ricardo Pinto dos Santos, CEO da MDS Portugal, afirma, citado pelo comunicado, que “este acordo, que junta duas instituições líderes no seu sector de atividade, vem trazer inovação ao sector dos seguros e do retalho em Portugal. Na loja online da Worten, através do acesso ao Marketplace da MDS, hoje é possível às famílias segurar os riscos a que estão expostas, beneficiando de uma solução inovadora que procura ir ao encontro dos consumidores onde eles estão e fazem compras. Isto só é possível pela aposta na MDS na digitalização do seu negócio e pela vontade da Worten de oferecer os melhores produtos e serviços aos seus clientes”.

Segundo adianta o comunicado, o Grupo MDS é o único grupo português e ibérico entre as 250 maiores empresas de corretagem de seguros do mundo, de acordo com o ranking da consultora internacional Insuramore. O grupo ocupa a 141ª posição no ranking mundial, com uma receita estimada em 79,4 milhões de dólares em 2020, refletindo o desempenho nos vários mercados onde está presente a nível global. Só em Portugal, no último ano registou receitas agregadas de 42,4 milhões de euros na corretagem e mediação de seguros.

No último ano a Worten registou um volume de negócios de 1.175 milhões de euros, crescendo 8,8% em base comparável, impulsionado pelo desempenho das vendas online, que superaram os 200 milhões de euros. “O site Worten.pt conta hoje com mais quatro milhões de visitas mensais, mais de dois milhões de impressões apenas na homepage e mais de 19 milhões de páginas vistas por mês”.