31 Agosto 2023, 12h00

A Xiaomi vai manter o seu compromisso de contribuir para a redução das alterações climáticas e tenciona garantir a utilização de energia 100% renovável e alcançar a neutralidade de carbono nas operações das suas empresas até 2040, acreditando que faz parte da sua responsabilidade contribuir para evitar as rápidas alterações climáticas através de soluções baseadas nos seus produtos e inovações tecnológicas.

De acordo com a sua orientação tecnológica, a empresa pretende dar prioridade à melhoria da eficiência energética, à utilização de energia limpa e à inovação através do fabrico inteligente para atingir os objetivos de neutralidade de carbono nas suas operações. A empresa chinesa planeia, também, liderar a atualização da cadeia de valor e colaborar com os seus parceiros e utilizadores com o intuito de fornecer produtos e serviços ecológicos, inteligentes e sustentáveis.

A Xiaomi conta com um Conselho de Administração e um Comité de Sustentabilidade, encarregados de supervisionar a gestão de assuntos relacionados com o clima, e com o apoio do Comité de Governação Empresarial, para implementar estas medidas.

A empresa deixa claro que vai dar prioridade às ações de adaptação de edifícios existentes para eficiência energética, ao planeamento e design de edifícios com baixo teor de carbono, à melhoria da eficiência operacional e à utilização de energia renovável.

Até ao final deste ano a Xiaomi vai publicar o Relatório de Ação de Neutralização de Carbono, no qual pretende divulgar mais detalhadamente as suas estratégias climáticas e roteiros neutros em termos de carbono.