XTB com lucros de 54,4 milhões de euros no trimestre

A XTB acaba de anunciar os resultados financeiros preliminares do primeiro trimestre de 2022. A corretora gerou um lucro líquido trimestral consolidado recorde de 54,4 milhões de euros.

Os fatores significativos que determinaram o nível dos resultados da XTB no primeiro trimestre de 2022 foram a alta volatilidade nos mercados financeiros e de matérias-primas, influenciada também pela situação geopolítica, bem como pelo número médio de clientes ativos em constante crescimento e a sua elevada atividade de negociação expressa no volume de contratos em lotes, refere a corretora.

Apesar das condições adversas, no primeiro trimestre de 2022, a XTB gerou um lucro líquido de 54,4 milhões de euros que compara com 19,5 milhões de euros no ano anterior. Isto significa um aumento anual de 34,9 milhões de euros.

As receitas operacionais no primeiro trimestre de 2022 totalizaram 94,6 milhões de euros (no primeiro trimestre de 2021 tinha sido de 40,8 milhões de euros) com custos operacionais ao nível de 28,2 milhões de euros (que compara com 19 milhões no 1º trimestre de 2021).

No primeiro trimestre, a XTB conquistou 55.300 novos clientes, o que significa um número total de 481.900, face a 316.700 no final do primeiro trimestre do ano anterior.

“Destaca-se ainda o aumento do número médio de clientes ativos: no primeiro trimestre, 149.800, em comparação com 103.400 no período homólogo de 2021 e 112.000 em média ao longo de 2021. Isto traduziu-se num aumento no volume de negociação de clientes em instrumentos CFD [contract for difference] expressos em lotes – no primeiro trimestre, aumentou para 1,56 mil lotes em comparação com 1,12 mil no período homólogo de 2021 (aumento de 39,9%)”, refere a XTB.

O valor dos depósitos líquidos de clientes também aumentou 14,3% (de 208,1 milhões de euros no primeiro trimestre de 2021 para 237,8 milhões de euros no primeiro trimestre de 2022).

“Os bons resultados do primeiro trimestre mostram o quão importante e eficaz é a estratégia de construir sistematicamente uma base sólida – uma base de clientes que aumentam a sua atividade em períodos de maior volatilidade do mercado. Isso traduz-se num aumento no número de transações e, como tal, nas nossas receitas. É por isso que construir uma base de clientes é a base da nossa estratégia de vendas e marketing”, refere na nota Omar Arnaout, CEO da XTB.

No que diz respeito às receitas da XTB em termos de classes de instrumentos, no primeiro trimestre de 2022 os CFDs sobre índices estavam na liderança. “A sua quota parte nas receitas de instrumentos financeiros atingiu 57,4% o que compara com 39,9% um ano antes. Esta é uma consequência da alta rentabilidade em instrumentos CFD sobre os índices americanos Nasdaq 100 e S&P 500, o índice alemão DAX ou o índice russo RTS 50”, diz a corretora.

A segunda classe de ativos mais lucrativa foram os instrumentos CFD sobre matérias-primas, admite a sociedade. A sua participação na estrutura de receitas no primeiro trimestre de 2022 foi de 30,2%, em comparação com 53,8% no primeiro trimestre de 2021.

“Os instrumentos mais rentáveis ​​nesta classe foram os CFDs sobre petróleo, ouro e gás natural. As receitas de CFDs sobre forex representaram 9,4% do total de receitas, em comparação com 2,7% do ano anterior. O Grupo XTB, além do segmento de retalho, também desenvolve atividades institucionais sob a marca X Open Hub, fornecendo liquidez e tecnologia para outras instituições financeiras. No primeiro trimestre de 2022, esta atividade gerou receitas no valor de 3,4 milhões de euros”, diz ainda a corretora.

Os custos operacionais no primeiro trimestre de 2022 ascenderam a 28,2 milhões de euros e foram 9,2 milhões de euros superiores ao período homólogo do ano anterior (19,0 milhões de euros). “As variações mais importantes registaram-se nos custos de marketing, onde se verificou um aumento de 3,8 milhões de euros, principalmente devido a maiores despesas com campanhas de marketing realizadas de forma intensiva no primeiro trimestre”, refere a XTB que adianta ainda que devido ao desenvolvimento dinâmico da empresa e, consequentemente, ao aumento do número de colaboradores, registou-se também um aumento de 3,4 milhões de euros nos custos com remunerações e benefícios.

A XTB é uma corretora global de CFD e Forex com sede em Varsóvia.