13 Setembro 2023, 10h56

O grupo Inditex, um grupo de moda que engloba marcas como a Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, entre outras, terminou o primeiro semestre do ano com um crescimento de 13,5% nas vendas, face ao mesmo período do ano passado, tendo atingindo os 16,9 mil milhões de euros.

A marca Zara foi responsável por 73,36% da faturação do grupo, tendo atingindo um valor de 12,362 mil milhões de euros em vendas, seguida da Bershka, que atingiu os 1,184 mil milhões de euros e da Stradivarius, com 1,075 mil milhões de euros.

As despesas operacionais aumentaram 12,5%, um valor que fica abaixo do crescimento das vendas. O grupo atingiu um lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) de 4,7 mil milhões de euros, o que corresponde a um aumento de 15,7%. Já o lucro líquido aumentou 40,1%, atingindo os 2,5 mil milhões de euros.

O lucro bruto do grupo aumentou 14,1%, para os 9,8 mil milhões de euros. A margem bruta atingiu os 58,2%, sendo que, com base nas informações atuais o grupo espera uma margem bruta estável para 2023.

O CEO do grupo, Óscar García Maceiras, afirma que “os resultados do primeiro semestre demonstram que o talento das nossas equipas continua a consolidar as melhorias no desempenho do nosso modelo de negócio e impulsiona uma estratégia que leva o nosso negócio para o próximo nível”.