Zelenskiy convida chanceler alemão para visitar a Ucrânia em data histórica para a Rússia

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, pediu esta sexta-feira, 6 de maio, ao chanceler alemão Olaf Scholz que dê um “passo poderoso” e visite Kiev em 9 de maio — data especial para a Rússia que comemora a vitória da União Soviética na Segunda Guerra Mundial, avança a “Reuters”.

Durante a videoconferência para o think tank britânico Chatham House, Zelenskiy criticou a Rússia, particularmente sobre Mariupol, onde Kiev diz que ainda há civis encurralados na fábrica de azovstal.

Na mesma conferência, o presidente ucraniano convidou o homólogo alemão a visitar o país, um momento importante, após no mês passado Scholz ter sido impedido de visitar Kiev.

“Ele está convidado a visitar a Ucrânia, pode dar este passo político muito poderoso para vir aqui no dia 9 de maio. Não vou explicar o significado, acho que são cultos o suficiente para entender o porquê”.

O Dia da Vitória, comemorado em 9 de maio, é um dos eventos nacionais mais importantes da Rússia — uma lembrança do sacrifício soviético feito para derrotar a Alemanha nazi no que é conhecido na Rússia como a ‘Grande Guerra Patriótica’.

Em Mariupol, um porto estratégico no sul do mar de Azov, Zelenskiy disse que a situação era uma “tortura” e que nenhuma conversa poderia acontecer com a Rússia se esses civis ou soldados fossem mortos em vez de serem libertados.

Mariupol sofreu o cerco mais destrutivo da guerra que dura há 10 semanas, e a extensa unidade siderúrgica de Azovstal, que remonta à era soviética, é a última parte da cidade ainda nas mãos de combatentes ucranianos.

“[Os russos] não acreditam que possam ser responsabilizados pelos crimes de guerra porque têm o poder do estado nuclear”, disse Zelenskiy.

“Este é o 72º dia da guerra e ainda não temos o fim à vista. Não sentimos vontade nenhuma do lado russo de acabar com ela”.