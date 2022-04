Zelensky acusa Kremlin de tentar “humilhar a ONU” ao atacar Kiev durante a visita de Guterres à capital

Volodymyr Zelensky considera que a Rússia tentou “humilhar a ONU e tudo o que a organização representa” ao concretizar uma série de ataques a Kiev ontem, quinta-feira, quando António Guterres se encontrava em território ucraniano.

As declarações foram proferidas num discurso em vídeo ontem à noite, no qual o presidente ucraniano denuncia que os ataques ocorreram “imediatamente após” as suas conversações com o chefe da ONU.

“Isto diz muito sobre a verdadeira atitude da Rússia em relação às instituições globais”, afirmou Zelensky, defendendo que os ataques merecem uma resposta “apropriada e forte”.

De acordo com o governante, os ataques noutras cidades do país, como Fastiv e Odessa “mais uma vez provam que não podemos baixar a guarda”.

“Ainda temos de expulsar os ocupantes”, continuou Zelensky.

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, afirmou estar “chocado” após ter sido informado que a capital ucraniana tinha sido atingida por bombardeamentos russos no início da noite.

“Estamos seguros”, disse na altura Saviano Andreu, porta-voz do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA, na sigla em inglês).

“É uma zona de guerra, mas é chocante que tenha acontecido perto de onde a delegação de Guterres está”, disse Andreu à agência France-Presse (AFP).

Kiev foi alvo esta quinta-feira de pelo menos dois bombardeamentos por parte das forças russas enquanto decorre a visita do secretário-geral da ONU.

Os correspondentes da AFP viram no local um edifício em chamas, janelas partidas, uma forte presença policial e socorristas. O presidente da Câmara de Kiev, Vitali Klitschko, confirmou no Telegram “dois ataques” a um dos distritos da capital.

A Ucrânia classificou como um “ato hediondo de barbárie” os bombardeamentos a Kiev enquanto decorria a visita do secretário-geral das Nações Unidas. “Com este ato hediondo de barbárie, a Rússia mais uma vez demonstra a sua atitude em relação à Ucrânia, à Europa e ao mundo”, salientou o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kouleba, através da rede social Twitter.