Zelensky e Musk discutem no Twitter sobre plano de paz para a Ucrânia

O CEO da Tesla, Elon Musk criou um plano de paz para a Ucrânia e divulgou-o no Twitter, uma publicação que lhe rendeu algumas críticas, inclusive da parte do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e elogios da Rússia.

A controversa proposta de “paz” apresentada pelo empresário incluiu eleições supervisionadas pelas Nações Unidas nas quatro regiões ucranianas recentemente anexadas pela Rússia e o reconhecimento da Crimeia como território russo. Musk sugere ainda que a Ucrânia permaneça “neutra”.

Ukraine-Russia Peace:

– Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.

– Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).

– Water supply to Crimea assured.

– Ukraine remains neutral.

— Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022