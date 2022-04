Zelensky endereça a Assembleia da República esta tarde

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, vai endereçar a Assembleia da República por videoconferência esta quinta-feira às 17:00 em sessão solene. A ideia que partiu do PAN e foi aprovada por maioria, com a oposição do PCP, não é novidade: o símbolo de resistência à invasão russa já se dirigiu ao Parlamento britânico, alemão, espanhol, italiano, grego, irlandês e canadiano, bem como ao Congresso americano.

O convite foi enviado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no dia da realização da votação, 6 de abril, e a notificação da sua aceitação foi transmitida no dia seguinte pelo presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, na altura com data não definida, no Twitter.

Na sessão solene que ocorre três dias antes da data que marca dois meses de conflito na Ucrânia, discursam Zelensky e, logo de seguida, Santos Silva, mas também vão estar presentes Marcelo e o primeiro-ministro, António Costa, e convidados em representação de outras entidades oficiais.

Não serão abertas as galerias ao público, nem haverá intervenções dos vários grupos parlamentares e deputados. No encerramento da sessão, serão executados os Hinos Nacionais dos dois Países, pela banda da Guarda Nacional Republicana.

O Partido Comunista anunciou na quarta-feira que não vai estar presente no discurso do presidente da Ucrânia por considerar que “não é um contributo para a paz”, justificou Paula Santos. “O papel que a Assembleia da República e o nosso país devem ter relativamente a este confronto é de contribuir para a paz, o cessar-fogo e uma solução de segurança comum para os povos da Europa”, concluiu.

No mesmo dia, o Parlamento tomou medidas preventivas para a intervenção por videoconferência, nomeadamente com a suspensão do arquivo da ARTV. O diretor do gabinete de comunicação da Assembleia da República, João Amaral, disse ao “Expresso” que os serviços estão “apenas a tentar evitar que o site vá abaixo com um tão grande número de acessos” esperados, recusando “preocupações de segurança na rede do Parlamento” como tinha avançado o “Observador”. A situação deverá voltar à normalidade na sexta-feira.